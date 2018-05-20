納吉布控警搜索時偷吃住處巧克力 大馬警：拿出證據

納吉布因涉貪遭警方搜索，警方16日起分別在一馬公司、納吉私宅與相關住所等處進行搜索。（資料照，美聯社）

2018-05-20 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞前總理納吉布（Najib Razak）捲入「一馬發展公司」（1MDB）洗錢案，大馬警方近日到其住處搜出不少現金及飾品，總價高達12億令吉（約新台幣90億元）。但納吉布19日卻透過律師指控，警方在搜索時偷吃了巧克力，警方今對此駁斥，反要納吉布提出證據，引起議論。

納吉布因涉貪遭警方搜索，警方16日起分別在一馬公司、納吉布私宅與相關住所等處進行搜索，帶回總值高達12億令吉的現金和珠寶。

根據馬來西亞《中國報》報導，納吉布後來向警方報案稱，那些是朋友送的禮物，以及大選時的國陣政治獻金，並表示自己在該案是證人身分，如今他和家人的生命已受到威脅，所以要求警方根據保護證人程序，給予保護。。

納吉布接著在19日透過律師哈爾巴（Harpal Singh Grewal）發出聲明，表示警方突擊搜查其兒女的高級公寓時，行為不檢點，除擅自拿冰箱裡的食物和巧克力外，還要求準備食物。

針對指控，武吉阿曼商業罪案調查局總監拿督阿馬星駁斥此事，除要求對方提供更多的詳情和證據外，也表示若真有其事，會對該名員警做出處置。