好幸福！在這個國家搭大眾運輸將免費

愛沙尼亞政府正規劃全國大眾運輸免費。（法新社）

2018-05-20 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕如果搭乘大眾運輸全都免費，民眾所省下的通勤費用和環境減少的廢氣汙染想必相當可觀，而愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）過去實施免費制度大獲好評，目前愛沙尼亞政府正在規劃將此政策擴大到全國區域。

綜合外媒報導，塔林以數位政府和科技創新公司而聞名，被稱為歐洲的創新之都。5年前的公民投票中，決議在城市內採取免費大眾運輸，推行迄今非常成功，當局如今決定將愛沙尼亞變成全球第一個公共交通免費的國家。

塔林歐盟辦公室主任阿拉庫拉（Allan Alaküla）表示，自從推出該政策後，許多人都將戶籍遷到塔林，以便利用免費的大眾運輸工具。事實上，不僅中低收入族群受益，同時還刺激了高收入族群的消費，因為他們更常外出娛樂，使得當地各企業蓬勃發展。

阿拉庫拉說，在展開免費公共交通之前，市中心擠滿了汽車，如今這種情況已有改善。愛沙尼亞其他地區的居民，也希望能夠享有免費大眾運輸，所以政府開始研擬全國範圍的新政策。

事實上，歐洲其他國家例如波蘭、德國和法國，也考慮採取區域性免費公共交通，有部分地方甚至已經開始實施了。此外，還有一些屬於「部份免費」的政策正在推動，例如週末搭車免錢、非尖峰時段票價較低、退休人員和學生免費搭車等等。

阿拉庫拉認為，各國應該勇於將城市當作試驗場，以確定政策執行的合適與否。他透露目前巴黎正打算引入免費的公共交通，一旦這樣國際級的城市成功做到了，毫無疑問其他地區也會趨之若鶩地比照辦理。