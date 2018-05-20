貓頭鷹飛來窗口送信 網友：霍格華茲送來的？

俄羅斯的女網友妮卡日前在IG分享一段影片，一隻貓頭鷹出現在她房間窗外，嘴上還叼著一封件，拿起來一看，信件還真的是寄給妮卡的。（圖擷自IG）

2018-05-20 00:03

〔即時新聞／綜合報導〕網路近日流傳一段短片，影片中只見一隻貓頭鷹叼著一封信站在某戶人家窗外，之後一名女子去查看，發現信件上頭不僅有郵局戳印，住址和收件人姓名也都是正確的，讓其他看到的網友紛紛想起知名奇幻小說《哈利波特》中，幫主角哈利波特送信的「嘿美」，直呼根本是收到了「霍格華茲的入學通知！」

俄羅斯的女網友妮卡（Nika Ryzhova-Alenicheva）日前在IG分享一段影片，影片中一隻貓頭鷹出現在她房間窗外，嘴上還叼著一封信，拿起來一看，信件還真的是寄給妮卡的，過程中，這隻貓頭鷹不斷注視著妮卡，模樣十分可愛。

不過，細看妮卡的PO文紀錄可以發現，妮卡本人其實是名飛行鳥類學家，這隻「送信」的貓頭鷹其實是妮卡飼養多年的「Yollka」，來自繁殖場的牠，是在籠內被飼育長大，已不適合野放，不過「Yollka」平時就喜歡叼著東西，當天「Yollka」其實只是將信箱裡的信叼來。但這段短片依舊引發許多網友討論，紛紛留言表示自己也想收到貓頭鷹送來的信，甚至直呼「好可愛怎麼沒飛來我家」、「好想收到霍格華茲的入學通知」、「如果上學都有貓頭鷹送信，我一定天天去上課」等，也有人幫貓頭鷹搭配口白「趕快開門啊！！！」