曾撰文闡述聖經「不可姦淫」 港牧師被控摸男職員下體

2018-05-18 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕香港浸信會聯會總幹事林守光牧師，被會內男職員指控，多次以「按摩腹部」為由，解開他的皮帶和褲頭鈕扣，之後甚至把手伸進內褲，撫摸他的生殖器官數秒。該名男性職員今（18）日訴請法院，控告林守光違反性別歧視條例，並要求道歉及賠償。香港媒體揭露，林守光十幾年前曾發文闡述聖經十誡中的第七誡「不可姦淫」，他指出「不可姦淫意思很明顯，就是不得與別人發生不正常的性關係」，文中更批香港很多電視劇將「同性戀合理化」。

據《香港01》報導，香港浸信會聯會總幹事林守光牧師，被一名會內男職員指控性騷擾。根據起訴狀透露，該男在2015年初常因腸胃不適請病假，某次病假後，總幹事林守光牧師稱自己也有相同問題，便隔著衣服替他按摩腹部。之後每次男職員病假後來上班，林總是把他叫進辦公室替他按摩。

同年11月，男職員某次病假後林守光又替他按摩腹部，不料期間卻解開他的褲頭，按摩較低位置。之後林按摩的範圍越來越大，數度解開他的褲子，有幾次林甚至用手觸碰到他的生殖器。當時該男一直認為林是不小心碰到的，所以沒有抗拒。

直到12月11日，林守光又為他按摩腹部，過程中解開了他的皮帶和褲子，之後更將右手伸進其內褲，手指觸摸他的生殖器前端數次，又拉開內褲往裡面看了幾秒。當下該男腦中一片空白，無法反應。隔天下午，該男要下班時，林守光再度解開他的褲子，觸摸其生殖器2到3次，持續2到3秒。

該男今日向當地法院提出訴訟，控告林守光違反《性別歧視條例》，要求林向他道歉，並賠償10萬元港幣（約38萬元新台幣）。

香港媒體更揭露，林守光在2005年時曾在網路上發文，標題為「再思十誡─超脫私慾的轄制」，文章中闡述「不可姦淫」的誡命。他提及自己和另一牧師入住蒙古一間旅館時，發現浴室裡有一裸女的側身像，「不過若這點誘惑都承受不了，我們都很難事奉神了」。文中他還批判當今香港很多電視劇，「都美化婚外情、未婚懷孕，並把同性戀合理化」。