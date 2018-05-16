22度登頂聖母峰 尼泊爾雪巴刷新世界紀錄

2018-05-16 23:53

〔中央社〕一名48歲的尼泊爾雪巴（Sherpa）今天22度登頂全球最高峰聖母峰，改寫自己保持的登頂次數紀錄。另一名女性雪巴則是9度登頂，同樣刷新自己保持的女子登頂紀錄。

法新社報導，專業嚮導卡米．瑞塔．雪巴（Kami Rita Sherpa）以及在美國康乃狄克州（Connecticut）超市工作的拉卡帕．雪巴（Lhakpa Sherpa），分別從兩側攻頂，登上海拔8848公尺的聖母峰。

負責辦理這次遠征攀登的「七峰跋涉」（Seven Summits Treks）公司董事長明格瑪．雪巴（Mingma Sherpa）告訴法新社，卡米．瑞塔和另外5名嚮導帶領7名登山客從尼泊爾這一側攻頂。

擔任專業嚮導超過20年，卡米．瑞塔刷新他和另外2名嚮導共同保持的21次登頂紀錄。卡米．瑞塔首次登頂是在1994年，當時他是替一個商業遠征隊效力。

卡米．瑞塔上月動身前告訴記者：「我攀登聖母峰並非為了創造世界紀錄…不是為了跟誰競賽。」

拉卡帕．雪巴的兄弟明格瑪．格魯．雪巴（Mingma Gelu Sherpa）表示，44歲的拉卡帕則是從北側、西藏這一側路線攻頂。

目前住在美國的拉卡帕一再打破自己保持的紀錄，排在她之後的是美國女登山家阿諾特（Melissa Sue Arnot），阿諾特曾6度登頂聖母峰。