西方外交官探視劉霞遭阻 中國再嗆「不得干涉內政」

已故諾貝爾和平獎得主劉曉波（左）及其遺孀劉霞（右）。（法新社）

2018-05-15 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞，自去年7月劉曉波病逝後，其處境備受外界關切。上週5位西方外交官想要探視她，但遭中國當局阻擋，中國外交部週一（14日）更重話警告外國人士不得干涉中國內政。

綜合外媒報導，劉曉波去年逝世後，57歲的遺孀劉霞一直遭中國政府軟禁，月初曾傳出她憂鬱症病情加重，一度在與友人聯繫時情緒崩潰，絕望大喊要「以死抗爭」。為探視其近況，來自德國、法國、加拿大及歐盟的5名西方外交官上週五（11日）試圖前往劉霞在北京的住處，沒想到被劉霞住處的警衛人員擋下，也沒有提供拒絕會面的理由。

對此，中國外交部發言人陸慷週一指出，劉霞是中國公民，中國政府當然會根據中國法律保護她的權利，他接著話鋒一轉，重話警告當日欲探視劉霞的西方外交官稱，「某些外國人應尊重中國的主權，特別是司法主權，尤其是駐中外交官，更應該了解所在國的法律法規」。

針對劉曉波病故後，外界呼籲釋放劉霞的聲浪，中國外交部年初曾表示劉霞是中國公民，「依法享有一切自由」，然而仍有眾多證據顯示，劉霞從未擺脫當局控制，就連過去被默許保有聯繫的數名友人都曾傳出與她數度失聯，其處境可說是相當危殆。