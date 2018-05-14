「這是要諷刺嗎」澳洲海報反亞裔 看了卻令人哭笑不得

2018-05-14 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕近日一張種族歧視的海報引起澳洲網路熱議，海報指稱亞洲人造成的社會問題，並充斥種族歧視的字眼，但海報上錯字連連，讓網友哭笑不得，「不懂這海報是要諷刺亞裔，還是反亞裔的人英文很差」。

美國論壇「Reddit」近日有用戶PO文 ，他於雪梨近郊的賴德市（Ryde）一間購物商場「Top Ryde City Shopping Centre」附近逛街時，發現一張貼有反亞裔的海報。內容指出工作、租房等亞裔的優勢，「亞洲企業只僱用亞洲人」、「亞裔可以直接申請公共住宅」，並指責亞洲人搶走工作機會，讓許多澳洲人失業。

海報上還嗆「亞洲人滾出去！」、「這不是澳洲這塊領土上該有的面孔」、「我們說英語」等字句，最後呼籲澳洲政客「不要為了短期利益謀殺澳洲文化」、「快救救澳洲文化。」但許多網友看完後，認為海報內容錯誤百出，「不懂這是諷刺，還是反亞裔的人英文很差」，有網友則表示「可能這是一種反諷」。

據澳洲媒體《news.com.au》報導，目前仍不清楚是誰張貼種族歧視的海報，但近年在賴德市經常出去類似的海報。而賴德市長拉克斯勒（Jerome Laxale）表示，「賴德市是一個多元又充滿活力的城市，仇恨勢必將在賴德市消失。」目前澳警正在調閱監視器追蹤可疑人士。