日本新燃岳火山又噴發！火山灰直竄天際達3300公尺

日本新燃岳火山近期活動激烈。（美聯社）

2018-05-14 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本宮崎縣與鹿兒島縣交界處的新燃岳火山，近期噴發次數頻繁，今（14）日當地下午2點45分左右，又再度噴發，火山灰直上天際，達3300公尺，目前尚未傳出災情。

綜合日媒報導，新燃岳火山本月5日才爆發一次大規模噴發，當時火山灰高達5000公尺高，今日又再度噴發，當局提醒，由於今天吹的是西北風，因此東南側該區居民須注意火山碎屑流，並戴上口罩防止吸入噴發的灰燼。