美參議員蘇利文:中國努力想瓦解美國的盟邦網絡

2018-05-12 04:41

〔駐美特派員曹郁芬／華府11日報導〕美國參議員蘇利文今天指出，中國一直在挑戰美國的核心利益，也就是美國最重視的盟邦關係，中國努力想要瓦解美國的盟邦網絡，至今不願見到一個與美國友好的、統一的朝鮮在中國邊界，美中在這方面看法很不一致。他絕不同意駐韓美軍成為朝鮮半島談判的議題，也多次向川普政府表達他的看法。

共和黨的蘇利文是參院軍事委員會成員，曾在九六年台海危機時以陸戰隊員身分隨美國航母戰鬥群被柯林頓政府派遣到台灣海峽維持穩定。他今天在智庫「戰略暨國際研究中心」就美中關係四十年發表演講時說，他從這個經驗看到美國在這個區域的決心。

蘇利文表示，美中關係的好消息是，中國是美國長期而言最大的挑戰，以前關注的人不多，現在美國開始聚焦在美中關係上，川普政府的國家安全戰略報告就是一個例子，不分黨派的人都認同這是一分嚴肅的文件。不過美中最高層領導人也同意要努力合作以避免修昔底德陷阱。

但他也點出美中關係有多個壞消息。其中之一是，美國的核心價值與中國不一致是愈來愈清楚的態勢。美國在二戰後創造的世界秩序讓中國成為最大受益者，中國不但對這個世界秩序感到不舒服，還努力要破壞它。前澳洲總理陸克文在西點軍校演講時指出中國是新極權主義（New Authoritarianism），要提出一套跟美國競爭的世界秩序。

蘇利文說，他希望見到美中真正的平等互惠，中國利用國家資本主義來採購外國的核心和關鍵企業，卻不准外國公司在中國做一樣的事情就不是平等互惠。他即將訪中，會向中方提出來，但他不確定中國準備好接受這樣的關係。

在回答中國學者質疑為何為美國不允許孔子學院在美校園活動時，蘇利文說，美中關係要真實的平等互惠，如果中國的孔子學院可以來美國，中國可以接受美國的民主基金會到中國活動嗎?同時，他對孔子學院的經費和目的都有很大的問號。