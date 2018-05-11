烏鴉想搭火車？ 搶走婦人信用卡試圖買車票

日本東京錦糸町車站烏鴉想買車票，竟搶走婦人的信用卡。（圖擷自）

2018-05-11 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕太聰明了！日本東京錦糸町車站出現一隻烏鴉，竟然在購票機前搶走旁邊婦人的信用卡，似乎想要自己買票搭車，引起現場民眾驚呼連連，但烏鴉無法準確使用信用卡，最後只好物歸原主。

從影片中可以看到，烏鴉先是在購票機前跳來跳去，彷彿在找方法讓票卡出來，緊接著牠大搖大擺地走到旁邊，直接啄走購票婦人的信用卡，讓對方花容失色連連後退。不過烏鴉轉身到購票機前搖頭晃腦一番，似乎弄不清楚如何使用，只好先把卡片放下來，失而復得的婦女則開心地說著「阿哩嘎多（謝謝）」。

據《今日日本》報導，烏鴉後來又搶了另一人的信用卡，但這次沒有乖乖還回去，而是把卡片丟到計程車車頂上。「購票烏鴉」爆紅後，一名女性覺得烏鴉生活在大自然會比都市更好，因此試圖出手協助，最後把烏鴉引誘籠子裡。

不過，這樣的行為已違反日本野生動物保護法，最高可處1年有期或100萬日元罰款（約新台幣27萬元），目前並不清楚當局是否要提出訴訟，但就算起訴可能罪刑也相當輕微，因為抓烏鴉的女性沒有傷害牠的犯意。目前烏鴉是由動物保護協會所照顧，應該暫時都不會離開東京。

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