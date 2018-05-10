馬國60年來首次政黨輪替！92歲前總理扳倒執政黨

92歲前總理馬哈地（Mahathir Mohamad）所組成的在野「希望聯盟」（Pakatan Harapan,PH），擊敗執政60年的「國民陣線」（BN）。（路透）

2018-05-10 06:32

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞9日舉行獨立後第14次國會下議院暨州議會大選，92歲前總理馬哈地（Mahathir Mohamad）所組成的在野「希望聯盟」（Pakatan Harapan,PH），擊敗執政60年的「國民陣線」（BN），首次完成馬來西亞政壇首次的政黨輪替紀錄。

綜合媒體報導，馬來西亞的選舉委員會官方計票顯示，在野陣營「希望聯盟」在國會下議院222席中取得113席，成為國會最多數。「國民陣線」則在國會贏得79個席次。

馬哈地表示，數小時後，新任總理將會到王宮宣誓就職，而公正黨主席斯里旺阿茲莎為「希望聯盟」副首相人選。但馬哈地未提及自己是否會擔任總理一職。馬哈地說，「我們不是為了報復，我們想要做的是恢復法治。」

現任總理納吉布（Najib Razak）由於任內捲入多宗醜聞，包括「一馬發展公司」（1MDB）上億美元洗錢案，以及推動被質疑旨在鎮壓異己的查禁假新聞法等，成為「國民陣線」敗選主要原因。

「希望聯盟」贏得大選勝利，馬來西亞完成建國以來首次政黨輪替，馬哈地成為世界上最老的當選政黨領導人，他也有望第二度再次擔任總理。