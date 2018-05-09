禁售令發威！ 中興通訊發聲明 承認營運停擺

中興通訊今（9日）晚發出聲明，目前公司資金充裕，在合法的前提下恪守商業信用，並持續與美國商務部協商，推動調整或撤銷技術禁售令。（法新社）

2018-05-09 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國第二大電信廠中興通訊違反美國相關法規，美國商務部其祭出為期7年、直至2025年的技術禁售令，導致中興通訊營運停擺；中興通訊今（9日）晚發出聲明說，「受拒絕令影響，本公司主要經營活動已無法進行」，目前公司資金充裕，在合法的前提下恪守商業信用，並持續與美國商務部協商，推動調整或撤銷技術禁售令。

綜合媒體報導，今年4月16日，美國商務部對中興通訊處以7年的技術禁售令，禁止美國企業向中興銷售零件、商品、軟體與技術；而中興製造的產品也高度依賴高通、英特爾、甲骨文等美國供應商。由於中興的智慧手機在全球銷售排行在前十名，若是長期停產停銷，將對全球供應鏈造成很大的影響。

中興通訊今天發布公告，指稱雖然目前受技術禁售令影響，營運已停擺；不過資金充裕，會仍持續向美國政府相關部門協商，爭取撤銷或調整技術禁售令。

中興通訊在深圳總部的直營店已下架所有商品，官方網路商店也已停擺，雖然部分店家仍能買得到中興的產品，但基本上也已沒有庫存。