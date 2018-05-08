防美中貿易談崩 劉鶴將訪華府

2018-05-08 04:12

〔中央社〕 就在美國總統川普派出的經貿代表團結束上週訪中行後，白宮發言人桑德斯今天宣布，中國的首席經濟顧問、也就是國務院副總理劉鶴下週將訪問華府。

桑德斯（Sarah Sanders）在下午的新聞簡報會上、做上述表示。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）率領的經貿代表團上週訪問北京，美媒報導，美方除要求中國放棄「中國製造2025」計畫並停止補貼自身高科技產業外，甚至還要中方至2020年、須將年度對美貿易順差的規模減少2000億美元，外界解讀，美、中貿易歧見仍深未解。

就在美方訪問團返回華府後，白宮更在5日罕見地發出書面聲明，指責中國強迫美國航空業要照中國共產黨的標準定義台灣、香港與澳門，是「歐威爾式的胡言亂語」，美國強烈反對中國強迫美國企業使用特定的政治語言，成為美中關係間最新的衝突焦點。

??桑德斯今天在新聞簡報會上則未如5日的書面聲明般強勢，她說，川普已聽取經貿代表團成員的簡報，還強調川普和中國國家主席習近平有良好關係，而美國正努力希望能有對大家都好的結果。

她透露，中國的首席經濟顧問、國務院副總理下週將訪問華府，和川普的經貿團隊繼續討論美中貿易問題。

桑德斯並未明確指出是劉鶴，然而，劉鶴身為中共中央財經領導小組辦公室主任，今年3月接任國務院副總理，也是這次與美方對話的中方領銜官員，預計下週訪問華府的應是劉鶴，這會是他今年以來2度訪美，也是接任國務院副總理後首次。