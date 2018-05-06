解放軍「公共情婦」現身！ 失蹤6年再曝光變這樣...

湯燦再次現身，蒼老許多。（圖擷自何頻推特）

2018-05-06 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕中共解放軍女歌手湯燦有「軍中妖姬」之稱，過去也曾被稱為高官們的「公共情婦」，她在2011年12月被捕入獄後，最新照片在昨天被明鏡新聞創辦人何頻po上推特，由於面貌明顯蒼老許多，不少中國網友看完照片後感嘆，「和以前相比，面目全非。」

綜合中媒報導，湯燦過去和前中央政治局常委周永康、前重慶市委書記薄熙來、前中央軍委會副主席徐才厚等人有染，因此被稱為中共高官的「公共情婦」，她在2011年後就未曾對外曝光，此次再次流出照片，面貌卻已不如以往姣好。

明鏡新聞創辦人何頻昨晚公布的湯燦最新照片，據稱是湯燦近日探望其老師的合照，何頻寫道，「今天得知湯燦回家了，好事，祝福她。」何頻受訪也提到，明鏡新聞2014年曾報導湯燦遭調查的新聞，當時他還不認識湯燦，四處打聽後才了解她的背景，並在報導中形容湯燦是解放軍頭號「公共情婦」，隨後明鏡的網站就受到猛烈攻擊，美國的人員事後查出，是中共公安部前副部長李東生發動的駭客攻擊。

湯燦在2011年12月現身春晚後，就一直沒公開露面，有消息稱湯燦因收賄罪遭到判刑，現在湯燦刑期未滿，有可能是提前釋放。另外，她在2015年曾傳出血液中愛滋病抗體呈陽性，當時不少高官人心惶惶，由於與她有染的將軍數量至少一個排，不少人一度相當緊張。