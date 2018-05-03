不理中國打壓！ 美航空公司仍將「台灣」列國家

聯合航空官網上仍然可以看到將「台灣」列為國家的中英文網頁，並未做任何更改。（圖擷取自聯合航空官網）

2018-05-03 09:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國發函給美國兩家航空公司，要求其全球營運必須遵守中國對「分離主義」的限制，不准稱台灣為國家，這2家航空公司雖然對此事不願回應，但在它們的官網上仍然可以看到將「台灣」列為國家的中英文網頁，並未做任何更改。

美國《外交政策》（Foreign Policy）期刊先前報導，中國民航局已致函美國的聯合航空（United Airlines）與美國航空（American Airlines），要求其全球營運必須遵守中國對「分離主義」的限制，也就是所有將台灣、香港與澳門視為獨立於中國之外的指涉必須移除。

《中央社》報導，美國航空目前對此事不做回應，聯合航空則請求媒體詢問美國國務院與美國運輸部。

目前這2家航空公司的繁簡中文和英文官網上，仍然可以看到將「台灣」或「Taiwan」列為國家，並未另外標註「中國」或「China」。

對於中國官方禁止美國航空公司禁止稱台灣為國家，美國國務院發言人先前明確表達反對立場，指已向北京當局提出強烈關切，並且不排除採取適當行動來回應，「我們反對北京來掌控美國公司，包括航空公司，如何組織其網站來服務客戶。」