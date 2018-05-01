Uber驚天大醜聞 美國103名司機涉及性侵或性虐乘客

全美至少有103名Uber司機，在過去4年內被指控性侵或性虐乘客。（路透）

2018-05-01 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國Uber的安全性一直有隱憂，美國有線電視新聞網（CNN）調查發現，全美至少有103名司機，在過去4年內被指控性侵或性虐乘客，這些運將遭到通緝、逮捕、訴訟，其中31名司機已因為強姦、非法拘禁等罪名被定罪，還有數十件刑事與民事案件正在審理。

目前還沒有關於Uber或其他交通公司性侵犯數量的公開數據，《CNN》收集了美國20個城市的警察報告、聯邦法庭記錄和地方法院數據庫資料，才得到以上數字。

據《CNN》報導，其中一個例子是54歲Uber司機桑切斯（John David Sanchez），他從聖地牙哥載走爛醉的女乘客後，在離女子家中一個街區的地方強暴她，事後警方從桑切斯家中電腦發現性侵婦女和性虐少女的影片，有些甚至是在5年前所拍攝，桑切斯最後被判處80年有期徒刑。

Uber在2010年於舊金山創立，以「每個人都能當私人司機」作為口號，如今已是全球最有價值的私人創業公司，市值達到700億美元（約新台幣2兆元），在全球630個城市開展業務，每天提供1500萬次載送。

Uber的品牌價值是「安全回家」，卻存在嚴重性侵犯問題，而且沒有提供涉案司機的數據。《CNN》幾個月前就告知Uber他們正在撰寫這篇調查報導，但Uber沒有讓任何高層回應此事，也取消了執行長克斯洛夏西（Dara Khosrowshahi）在《CNN》的採訪，克斯洛夏僅透過電話對此回應，「打擊性侵犯是我們最新的優先事項」。