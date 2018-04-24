Google收入逾85％靠數位廣告 5月恐受歐盟新規影響

2018-04-24 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕Google母公司Alphabet昨日公布了今年第一季（1月至3月）的財報，公司總收入約為310億美元（約新台幣9164億元），成長了約25.8%，其中266億美元（約新台幣7864億元）為廣告收入，占總收入的85%。

Alphabet於23日公布的今年第一季財務報表中揭露，Alphabet的收入超過99%來自子公司Google，其它產品佔比不到1%。而Google的廣告收入約為266億美元，較去年的214億美元（約新台幣6326億元）成長了約24.2%，占總收入超過85%，其他產品僅佔總收入大約14%。

綜合媒體報導，Google的收入與刊登在自家平台的廣告息息相關，然而歐盟5月25日將開始實施新規定《個人資料保護規則》（GDPR），GDPR讓使用者有更多對於個資的掌控權，外界預料將會影響Google廣告的利潤，因為Google用戶有可能可以基於GDPR，拒絕「個人化」的廣告。

另外，根據市場調查公司eMarketer的調查，由於其他新興社群平台的蓬勃發展，原本稱霸數位廣告界的Google與臉書（Facebook）兩大平台，今年佔美國數位廣告投資總額比例較去年降低，由58.5%跌至56.8%。