中國威脅區域安全 美軍準太平洋司令呼籲增兵亞太

美軍候任太平洋司令提名人戴維森在公開場合呼籲，增加美軍在西太平洋的部署，來抗衡中國的挑戰。（美聯社）

2018-04-24 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕由於中國對周遭地區的軍事威脅越來越明顯，美軍候任太平洋司令提名人戴維森（Philip Davidson）在公開場合呼籲，增加美軍在西太平洋的部署，來抗衡中國的挑戰。

據《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，美軍候任太平洋司令部司令戴維森警告，中國現在已能夠有效控制南海和同時已有能力在亞太地區挑戰美國的軍事地位，戴維森上週就曾在參院表示，因應中國軍事快速發展，需要提高西太平洋地區部隊的戰備狀況，同時依照台灣關係化，美國對台軍售常態化進行。

戴維森認為，美軍非常有必要發展和部署兵力來抗衡中國在這地區逐漸擴大的「惡性影響力」，中國在南海的軍事化，明顯流露出中國正企圖透過「一帶一路」來發展戰略。

由於印度與西太的地緣因素，戴維森強調，不能等候美國本土的力量來救援，這恐會令中國的侵略造成既定事實，身為印太地區的一線力量，太平洋司令部必須充實軍力，才能有效遏制中國的侵略。

戴維森指出，目前整個太平洋司令部任所屬的兵力都嚴重不足。「不足以對抗印太地區的威脅」，他特別提到，太平洋司令部的情報監視和偵察方面僅獲得所需的1/4，但戴維森並未透露情報不足的細節。

戴維森還提到，新型武器的發展也至關重要，這能將對手引入美國擅長而他們缺乏力量的領域，但警告中國也在積極發展太空武器；而最令他擔憂的是，人員、預算不足導致建軍計劃延誤，恐令美軍難以滿足進行快速軍事反應的需要。