全球首例超級淋病治癒 WHO：另有2例同在東南亞感染

2018-04-22 23:09

〔即時新聞／綜合報導〕1名英國男子在英國有固定性伴侶，今年初造訪東南亞，卻與當地女性大玩一夜情，上月傳出經診斷確認患了全球首例「超級淋病」，經過醫師多方努力，病情已由名為厄他培南（Ertapenem）的抗生素成功治癒，世界衛生組織（WHO）再獲通報，澳洲本週也出現2起感染案例，病源同樣在東南亞。

根據《每日郵報》報導，該名男子所感染的淋病雙球菌，對2種常用於治療淋病的抗生素頭孢曲松（Ceftriaxone）與阿奇黴素（Azithromycin）產生抗藥性，雖然在臨床治療中發現他體內的病菌對於奇黴素（spectinomycin）較敏感，但醫師最後投以厄他培南（Ertapenem），順利治癒。

英國公共衛生部性傳播傳染（STI）單位主管葛文達（Gwenda Hughes）博士認為，世衛組織2016年時，曾擔心該途徑所傳播的疾病會在幾年之內對抗生素免疫，因此很高興看到此病例完全康復，但「我們推測未來會出現更多的多重抗藥性淋病」，且澳洲本週向世衛組織通報2起類似病例，都是在東南亞所感染。

根據衛福部疾管署傳染病防治工作手冊資料指出，男性若感染淋病，尿道將出現膿性分泌物，且在小便時能感受到灼熱、刺痛感，男同性戀者常出現直腸感染；女性則在感染初期罹患子宮頸炎、尿道炎，逢經期還有機會進一步造成子宮內膜炎、輸卵管炎、骨盤腔腹膜炎，進而導致不孕症、子宮外孕，青春期前的女孩如直接接觸污染物，可能會引發外陰陰道炎。