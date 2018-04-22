史上最熱！ 倫敦馬拉松4萬人開跑 奇裝異服超吸睛

英國一年一度的倫敦馬拉松今（22）日登場，超過4萬名選手參賽。（法新社）

2018-04-22 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕英國一年一度的倫敦馬拉松今（22）日登場，超過4萬名選手參賽，主辦單位強烈呼籲大家注意補充水分，因為這場賽事是史上最熱的倫敦馬拉松，溫度達攝氏24.1度。

綜合外媒報導，英國女王伊麗莎白二世於溫莎城堡按下紅色按鈕後，這場長達26.6英里（約42.8公里）的賽事在當地時間上午10時（台灣時間下午5時）開跑，起點在布萊克希斯（Blackheath），終點則位於白金漢宮前。當局出動數百名警察，以維護約80萬名觀眾和跑者的安全。

這場賽事也是史上最熱的倫敦馬拉松，主辦單位已在聖詹姆斯公園記錄到24.1度，由天氣炎熱，救護車也廣播提醒選手隨時補充水分，沿途也增加更多水、冰等補給站，並在終點線設置了一整排電風扇，幫助參賽者降溫。

2007年的倫敦馬拉松，氣溫達22.6度，造成1名選手在賽事途中昏倒最終不治，還有73人送醫治療。至於最冷的倫敦馬拉松則是2016年，高溫僅攝氏10.2度。

倫敦馬拉松也以慈善募款和奇裝異服參賽者聞名，今年有近百名選手身穿盔甲、帕丁頓熊玩偶莊和滑雪靴裝備等，為慈善團體募款或是力拚創造金氏世界紀錄。

今年參賽選手還包括搶救倫敦「格蘭菲」大樓（Grenfell Tower）致命火災的第一線消防員，穿上消防裝備為慈善團體籌款；在倫敦橋恐攻中遭刺傷的警察也是跑者之一。

這場賽事是史上最熱的倫敦馬拉松，溫度達攝氏24.1度。（法新社）

英國女王伊麗莎白二世在溫莎城堡為倫敦馬拉松按下紅色起跑鈕。（路透）

倫敦馬拉松也以慈善募款和奇裝異服參賽者聞名（法新社）

選手精心打扮參賽倫敦馬拉松。（法新社）

主辦單位在終點線設置一整排電風扇，幫助參賽者降溫。（路透）

倫敦馬拉松，奇裝異服的參賽者。（法新社）

史上最熱倫敦馬拉松，選手灑水降溫。（路透）