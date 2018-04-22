52歲的年齡差！76歲南非前總統將娶24歲嫩妻

2018-04-22 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕76歲的南非前總統祖馬（Jacob Zuma）即將與比他小52歲的康柯（Nonkanyiso Conco）結婚，而康柯已在本月12日生下祖馬第23名子嗣。

綜合媒體報導，2月14日才下台的祖馬將迎娶年僅24歲的康柯為妻，康柯是個積極的童貞檢驗倡議者，同時也是諾姆哈布維尼文化和青年發展組織（Nomkhubulwane Culture and Young Development Organization）的董事，該組織致力於保護年輕祖魯婦女的文化風俗。

康柯的大學同學說，康柯在大學就學時是受歡迎、體貼的女孩，是位平凡的女大學生，儘管可以看出康柯的物質生活逐漸變得奢華，開豪車、出入高檔俱樂部、穿著時尚精品等，但康柯對財富來源十分低調，只是非常狂熱於南非執政黨非洲民族議會（ANC）的活動，對政治相當關心。

對於外界的關注，康柯表示不願透露太多，祖馬的發言人也表示，相關問題要詢問祖馬一家人。

康柯是祖瑪的第7任妻子，未來也有可能有更多的「祖馬夫人」，但由於康柯是在祖馬黯然下台後才迎娶的妻子，南非憲法專家古托（Shadrack Gutto）表示，康柯與剛出生的嬰兒將不會享有任何總統親屬的福利。