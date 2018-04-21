習近平書架上出現他的書！ AI專家：覺得害怕

中共國家主席習近平的新年賀詞影片中，書架上出現了一本介紹AI人工智能的科普暢銷書《大演算》（The Master Algorithm）。作者多明戈斯（Pedro Domingos）受訪時表示，這讓他覺得興奮又害怕。（翻攝自YouTube）

2018-04-21 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕中共國家主席習近平的新年賀詞影片中，書架上出現一本介紹AI人工智能的科普暢銷書《大演算》（The Master Algorithm）。作者多明戈斯（Pedro Domingos）受訪時說，這讓他覺得興奮又害怕，關鍵在於主宰人工智慧的「人」是誰。

綜合外媒報導，習近平的書架上，除了共產主義的經典作品，也出現不少關於AI和機器學習的書，其中一本就是美國華盛頓大學資訊工程學教授多明戈斯的《大演算》。

這本書概述了機器學習與演算法的發展，足以影響人類未來，不僅在亞馬遜（Amazon）拿下暢銷書冠軍，也受到比爾蓋茲大力推崇。

多明戈斯接受德國《明鏡雜誌》（Der Spiegel）訪問時提到，知道習近平的書架上有自己的著作，讓他覺得又興奮又可怕。興奮的是，中國在AI上的發展可能讓全世界受益，而可怕的是，這個專制政府正在透過AI控制他的人民。

中國手機上網用戶突破7億人，創造出來的龐大數據，成為許多企業開發AI功能的重要基礎。但多明戈斯也指出，習近平、普亭這些獨裁者從AI中看到了威權主義的潛力，並透過大型網路企業蒐集用戶數據，交給政府。

多明戈斯說，決定AI該怎麼做的，是背後的那個人，「主導演算法的是我們，或是習近平？這才是關鍵問題。」他也擔心，未來的世界或許不會是由中國統治，但中國會在背後操控一切，因為他們主宰了網路世界。