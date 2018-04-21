情侶餐餐吃豆類、麵條 存錢一年圓購屋夢

現今年輕人買房不容易，但有英國情侶靠著毅力存錢，並成功買下自己的家。圖為紐波特民宅示意圖。（翻攝Google地圖）

2018-04-21 19:57

〔即時新聞／綜合報導〕全球逐漸邁向青年貧窮化，日常所需、房屋租金、就學貸款等開銷，讓多數人一個月通常沒剩下多少錢投資。但在英國有1對情侶努力節省開銷，餐餐吃麵條和豆類，放棄任何消遣，終於在21歲以前，存夠頭期款，買下人生第一間的房子。

《太陽報》報導，英國情侶多伊（Nathan Doe）和斯坦沃斯（Tyla Stanworth）決定利用年輕的本錢存錢，終於花費一年的時間，他們成功買下位於紐波特（Newport）的三房透天厝，價值約英鎊22萬元（約新台幣905萬元）。

「長遠來看，這很值得」多伊和斯坦沃斯捨棄不必要的開銷，如參加派對、喝酒等消遣；三餐也只吃麵條、豆類果腹；購屋前的住宿問題，他們搬到父母家一年，多伊強調「當然，我們每個月都有繳租金。」

多伊和斯坦沃斯為達成40歲前還清房貸，55歲退休的目標，他們年收入約英鎊3萬元（約新台幣123萬元），也投資英國政府債券，賺取利息。面對擁有自己的家，斯坦沃斯表示，「我們雖然也想去環遊世界，但每天回家的感覺真好，因為你知道那是你擁有的。」