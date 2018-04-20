響應世界地球日 蘋果推回收手機 遭環團批「本末倒置」

2018-04-20 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕每年的4月22日為世界地球日，在今年的世界地球日來臨前3日，蘋果（Apple）宣布他們將啟用第2代手機拆解回收機器人「Daisy」，為世界環保盡一份心力，但卻遭環保組織質疑「本末倒置」。

綜合媒體報導，早在2016年蘋果就已經推出第1代的拆解回收機器人「Liam」，「Liam」每小時大約可以拆解327台iPhone，平均拆解1台iPhone只要11秒，第2代的「Daisy」雖然比「Liam」慢了一點，1小時僅能拆解大約200台iPhone，1分鐘平均拆解3台，但他可以處理9款不同的iPhone手機，並且將不同的零件自動分類，比傳統回收方法更加精緻化。

除了手機拆解機器人「Daisy」之外，蘋果也宣布只要在4月19日到30日期間透過蘋果提供的舊機回收管道，回收舊的手機，蘋果就會捐款給國際生態保育組織「保護國際基金會」（Conservation International），符合條件的回收手機也會獲得蘋果的禮品卡。

蘋果也表示，他們全球的店面與設施都已經達成100%綠能，並表示他們有9家合作廠商也正在以100%綠能為目標，導入綠能設備。不過，對於蘋果致力於回收產品的努力，綠色和平組織卻表示，蘋果這樣做是本末倒置，他們應該要將重點放在延長產品使用週期，從源頭解決問題。