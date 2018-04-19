中國民眾申請反對美國發動貿易戰遊行後 被公安帶走

2018-04-19 20:38

〔中央社〕中國維權人士王健16日依法向南京市公安局申請「反對美國發動貿易戰」的遊行活動後，17日即告失聯疑遭公安機關逮捕；大批警察昨天還到他的家中搜索，罪名是「尋釁滋事」。

在美中貿易磨擦不斷升溫之際，王健16日依法向南京市公安局提出活動申請表，欲在5月1日上午9時至下午5時，於南京市區部分路段舉辦集會遊行活動，理由是「反對美國發動貿易戰」，活動標語為「堅決支持國家機關採取的一切反制措施」。

根據王健在推特（Twitter）公布的活動申請表以及南京公安局的「行政許可材料接受憑證」、「行政許可申請受理通知書」顯示，王毅的申請已獲得受理。

王健在推特表示，「申請反正我己經親自遞交了，至於批不批准那就是你們的事了！」他的推友留言笑稱，雖然從沒有集會遊行被批准過，但這個遊行目的還真可能被批准，只是王健申請就不可能了。

不過王健16日提出遊行申請後，17日即告失聯至今。「中國政治犯關注」以及王健的友人在推特陸續發文表示，17日下午5時，王健接到公安機關來電約談，出門後就失去聯繫，手機也無法接通。

4月18日下午，王健家中遭到8、9名警察搜索，還帶走一台電腦，沒提供扣押清單。王健的妻子在搜查令上簽字，搜索證上的罪名是「尋釁滋事罪」。截至目前，王健仍失聯。

「勞工公益志願者」在推特發文表示，王健可能已經被公安刑拘，真正的原因是王健向當地公安部門申請「反對美國發動貿易戰」的遊行示威。

根據「中國政治犯關注」的簡介，王健近年來深受民主意識的影響，積極參與各種維權活動，因而遭到中共當局的嫉恨與打壓，數度被關押。

2015年6月3日「六四事件」紀念日前夕，王健被南京市警方從家中帶走，並被以涉嫌「尋釁滋事罪」正式逮捕。

2016年12月13日，他被南京市江寧區法院一審判處有期徒刑2年；2017年3月27日經南京市中級法院二審宣判，依然維持原判；2017年4月27日，刑滿釋放。

王健的友人胡一槍在推特指出，2015年4月，王健在微信說要上街遊行紀念六四，因此被判刑兩年。

雖然中國憲法第35條明文規定，中華人民共和國公民有集會、結社、遊行、示威的自由，但「中華人民共和國遊行示威法」採取許可制，除了1999年抗議美國轟炸中國駐南斯拉夫大使館的遊行示威，至今尚無民間申請遊行通過實例。