青瓦台證實：南北韓27日討論簽署和平協定

青瓦台官員補充，會談中還要幫助金正恩能順利在6月上旬與美國總統川普展開談判，若大家想要有和平共處的門路，就必須要讓北韓當局有安全感，為達此目的就要找出能夠讓金正恩滿意的方法。（法新社）

2018-04-18 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕外界傳聞南韓計劃與北韓在27日的領袖會議上，簽署和平協定，這項消息今（19）日獲得青瓦台證實，並提到兩韓終結戰宣言與朝鮮半島無核化，將會在兩韓與美方之間的首領會議中進行。

根據《韓聯社》報導，青瓦台證實與北韓將結束長達68年的戰爭狀態，有別於過去雙方所簽署的停戰協定，27日雙方會針對和平協定的簽署進行確認與討論，青瓦台官員認為，就算到時候遇到瓶頸，無法在協定文本中明確記載「終結戰爭」，起碼也要寫入「禁止敵對行為」。

青瓦台官員表示，總統文在寅與北韓領導人金正恩見面時，會先針對此事達成一定程度的共識，若雙方認為有其他方面的考量，還可在協定中加入美國與中國官方的訴求，成為3方協定或4方協定，且27日與北韓會談並非僅為南北朝鮮半島局勢作出改善。

青瓦台官員補充，會談中還要幫助金正恩能順利在6月上旬與美國總統川普展開談判，若大家想要有和平共處的門路，就必須要讓北韓當局有安全感，為達此目的就要找出能夠讓金正恩滿意的方法。