澳洲傳「食肉」皮爛怪病 嚴重恐截肢

2018-04-18 14:06

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲東南部維多利亞省沿海地區,近日傳出食肉怪病「布如里氏潰瘍」(Buruli Ulcers)患者數量增加,患者輕可治療痊癒,重者恐須截肢。專家表示,目前尚未釐清「布如里氏潰瘍」如何傳播,並呼籲應盡快研究。

綜合外電報導,《澳洲醫學期刊》(The Medical Journal of Australia)16日刊登研究指出,澳洲維多利亞省沿海地區「布如里氏潰瘍」疫情惡化,病例從2016年1至11月的156起,至2017年同1時期增至236起。「布如里氏潰瘍」患者的皮膚最初會出現如破皮般的小傷口,並會感到痠痛,如馬上治療可痊癒。但若沒及時就醫,傷口便無法癒合且會擴大,患者最終恐需截肢。

研究作者歐布萊恩(Daniel O'Brien)教授指出,造成「布如里氏潰瘍」的潰瘍分支桿菌(mycobacterium ulcerans)會「『吃掉』皮膚和軟組織,導致外表畸形,或影響患者行動能力,偶爾會導致死亡」,也表示尚未釐清該疾病的傳播方式,以及如何傳播到澳洲,並呼籲專家應盡快研究疫情起因,否則難以制定預防策略。目前專家推測,「布如里氏潰瘍」可能透過蚊子和負鼠傳播。

「布如里氏潰瘍」原為西非和中非地區常見的傳染病,但如今傳播到已開發國家澳洲,且除了維多利亞省,澳洲第二大城市墨爾本郊區也傳出疫情。

