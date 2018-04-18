澳洲傳「食肉」皮爛怪病 嚴重恐截肢

澳洲東南部維多利亞省沿海地區，近日傳出蝕肉怪病「布如里氏潰瘍」（Buruli Ulcers）患者數量增加。（圖片擷取自@unimelb）

2018-04-18 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲東南部維多利亞省沿海地區，近日傳出食肉怪病「布如里氏潰瘍」（Buruli Ulcers）患者數量增加，患者輕可治療痊癒，重者恐須截肢。專家表示，目前尚未釐清「布如里氏潰瘍」如何傳播，並呼籲應盡快研究。

綜合外電報導，《澳洲醫學期刊》（The Medical Journal of Australia）16日刊登研究指出，澳洲維多利亞省沿海地區「布如里氏潰瘍」疫情惡化，病例從2016年1至11月的156起，至2017年同1時期增至236起。「布如里氏潰瘍」患者的皮膚最初會出現如破皮般的小傷口，並會感到痠痛，如馬上治療可痊癒。但若沒及時就醫，傷口便無法癒合且會擴大，患者最終恐需截肢。

研究作者歐布萊恩（Daniel O'Brien）教授指出，造成「布如里氏潰瘍」的潰瘍分支桿菌（mycobacterium ulcerans）會「『吃掉』皮膚和軟組織，導致外表畸形，或影響患者行動能力，偶爾會導致死亡」，也表示尚未釐清該疾病的傳播方式，以及如何傳播到澳洲，並呼籲專家應盡快研究疫情起因，否則難以制定預防策略。目前專家推測，「布如里氏潰瘍」可能透過蚊子和負鼠傳播。

「布如里氏潰瘍」原為西非和中非地區常見的傳染病，但如今傳播到已開發國家澳洲，且除了維多利亞省，澳洲第二大城市墨爾本郊區也傳出疫情。