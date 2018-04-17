11歲嫁法王到死都思鄉 布列塔尼的安妮黃金心臟遭竊

2018-04-17 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕法國近期內發生重大竊案，1491年當時12歲、布列塔尼的安妮（Anne de Bretagne）嫁給法王查理八世成為王后，其掛念故鄉布列塔尼的雙親，因此命人死後將心臟挖出並裝進小金盒，葬在家鄉，但這個小金盒最近卻被偷走了。

綜合外媒報導，安妮在1490年11歲時，先嫁給神聖羅馬帝國皇帝馬克西米利安一世，隔年改嫁查理八世，在1498年，安妮19歲時夫君查理八世死亡，續嫁路易十二，在兒童期與青春期梅開三度，但卻始終思念在故鄉的雙親，因此1517年她死後，被挖出心臟裝在長約15公分、製於1514年的小金盒中，送回家鄉。

該小金盒後來在法國大革命（1789年－1799年）後，收藏於法國西北部南特城（Nantes）的湯瑪斯．多布列博物館（Musee Thomas Dobree），安然存放了130年直致近日遭竊，博物館總裁飛利浦（Philippe Grosvalet）表示，這件文物為法國歷史重要物件；館長茱麗葉（Julie Pellegrin）亦擔心，貪婪的小偷會將它溶成金塊方便銷贓、藏匿。

該小金盒上有著純金形成的文句，在古法語中的意思為「用純金打造出的小船裡，休息著1個世界上最偉大的女人之心」，負責收藏該文物部門的職員凱薩琳（Catherine Touchefeu）敦促搶匪將其歸還，她說「如果小偷是被這閃奪動人的黃金光澤所引誘行竊，他們應該要知道它的歷史與象徵意義，價值遠超過組成它的100公克黃金」；法國警方現正為此努力緝凶。