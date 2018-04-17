不愧是戰鬥民族！足球賽開場竟請來真棕熊當嘉賓

穿布偶裝擔任球賽吉祥物已經不稀奇了，俄羅斯近日1場足球賽，竟然請來了真正的棕熊擔任開場嘉賓，遭動保團體怒轟「不人道」。（圖翻攝自 FC-Angusht YouTube）

2018-04-17 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕穿布偶裝擔任球賽吉祥物已經不稀奇了，俄羅斯近日1場足球賽，竟然請來了真正的棕熊擔任開場嘉賓，遭動保團體怒轟「不人道」。

綜合媒體報導，近日俄羅斯1場足球賽的開場來賓，邀請到了1隻受過訓練的馬戲團棕熊「提姆」（Tim）進行開場，提姆一反大眾對於棕熊的刻板印象，被飼養員牽進場中央後，乖巧地用兩隻後腳站立、兩隻前腳鼓掌，並溫馴地將足球交給裁判，台下的觀眾看到活生生的棕熊也毫不緊張，紛紛拿起手機錄影、鼓掌叫好。

影片上傳至影音網站Youtube之後，立即受到熱議，國際善待動物組織（PETA）的艾倫（Elisa Allen）表示，足球比賽這樣的行為不只不人道，而且相當地危險，熊是俄羅斯的象徵，他希望俄羅斯人能展現更多的同理心與民族自尊心在俄羅斯的代表動物上。

比賽球隊「FC Aungusht」在場上開玩笑說，應該要讓這隻棕熊去今年6月由俄羅斯舉辦的世界盃足球賽，嚇得國際足球總會（FIFA）連忙出聲否認。

「棕熊為足球比賽開場」影片