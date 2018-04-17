聯合空襲敘利亞 外媒：川普對金正恩「殺雞儆猴」

外媒分析，美國上週末聯合英國、法國對敘利亞進行空襲一事，恐影響北韓棄核意願。（法新社）

2018-04-17 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕美英法上週末聯合對敘利亞進行空襲，引發國際情勢緊張，外媒分析，表面上，美國與俄羅斯在敘國內戰中角力，實際上已對北韓起了「殺雞儆猴」之效，同時卻也提醒北韓領導人金正恩「若放棄核武就無法避免挨打」。

美國《自由亞洲電台》指出，北韓棄核是以美國為首的國際社會一再提出的要求，呼籲北韓履行維護地區和平的國際責任，於年初終獲金正恩釋出善意，稱願為落實朝鮮半島無核化的國際目標而努力，並協商舉行兩韓會談及眾所矚目的川金會。

不過，美國上週對敘利亞進行的導彈攻擊，事先並未經過聯合國同意，此舉彰顯川普決策果斷的一面，同時對外傳遞他「說到做到」的形象，該文引述南韓學者分析，認為此舉已讓金正恩「心有戚戚焉」，若不放棄核武，下一個被打的就有可能是北韓。

然而，該文也舉利比亞前獨裁領導人格達費的下場為例，表示在美國對敘國進行空襲後，金正恩目前僅有兩個選擇，若不棄核，將有可能遭到美國攻擊，「因為川普證明過自己說到做到」；若放棄核武，金正恩就很可能成為第二個格達費，放棄核武後與美國交惡，其政權隨後遭推翻，最終橫屍街頭。

報導指出，北韓近日正舉行紀念已故領導人金正日誕辰的太陽節活動，並未對敘利亞空襲一事公開表態，截至目前，北韓今年仍無任何核武或導彈試驗。