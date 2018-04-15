俄國批空襲「流氓行為」 川普回嗆：子彈已上膛！

美國駐聯合國大使海利（藍衣）表示，川普向她表示，「美國已將子彈上膛。」（法新社）

2018-04-15 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國安理會當地時間14日應俄羅斯要求召開緊急會議，俄羅斯起草譴責空襲敘國的決議案，不過只有俄羅斯、中國和玻利維亞投贊成票，遠低於通過所需的9票支持。針對俄國提出決議草案，批評空襲有如流氓行為，美國總統川普則透過駐聯合國大使海利（Nikki Haley）回嗆，「美國已將子彈上膛。」

綜合外媒報導，海利警告敘利亞總統阿塞德政府，若再用化學武器，美國將再次發動攻擊。川普也明確告訴她「美國已將子彈上膛。」，海利強調「當我們的總統劃定界線，我們的總統就會執行那條界線」。

至於俄羅斯提案譴責空襲敘國，海莉重申，聯軍的空襲行動合法且適當，相信空襲削弱敘利亞的化武計劃。她也批評，美國一直是以外交途徑解決敘利亞問題，但俄羅斯為包庇阿塞德，多次在安理會動用否決權。

俄羅斯批評空襲有如流氓行為，阿賽德政府也怒嗆，空襲只會增強敘國在國家每寸領土，對抗及粉碎恐怖主義的決心。中國外交部發言人華春瑩則表示，美、英、法的空襲違反國際法。

美、英、法部隊對敘國發動協同攻擊，是川普在1年多來第2次對阿塞德動武，美國官員認為，阿塞德持續在測試西方國家接受可怕化武攻擊的意願。川普13日深夜在白宮表示，上週末的化武攻擊代表阿塞德使用化武的「顯著升級」，並保證會加強國際回應。