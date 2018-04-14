中國真的沒嘻哈了！節目改名《新說唱》 只准唱正能量

去年爆紅的中國選秀節目《中國有嘻哈》遭到當局針對，如今為了規避，製作單位將節目改名成《中國新說唱》，強調要「說出正能量，唱出大情懷」，讓網友戲稱「中國真的沒嘻哈了」！（翻攝自愛奇藝）

2018-04-14 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕去年爆紅的中國選秀節目《中國有嘻哈》疑似被中國當局盯上，下令「刺青、嘻哈、次文化、頹廢文化」通通不准播。如今為了規避，製作單位將節目改名成《中國新說唱》，製作人吳亦凡也正式回歸，強調要「說出正能量，唱出大情懷」，讓網友戲稱「中國真的沒嘻哈了！」

綜合媒體報導，去年《中國有嘻哈》爆紅帶起「你有freestyle嗎？」、「我覺得不行」等流行語。但在今年初，中國國家新聞出版廣電總局祭出最新「限娛令」，規定「紋身（刺青）藝人、體現嘻哈文化、非主流文化（次文化）、喪文化（頹廢文化）」的藝人通通不能用，幾乎是衝著該節目而來，首屆冠軍之一的PG ONE也因爆出醜聞遭到封殺。

如今，製作單位將節目改名成《中國新說唱》，近日發起全球海選，也在網路上宣布第一位明星製作人吳亦凡回歸，強調「說出正能量，唱出大情懷」，令人好奇節目內容會如何調整？

網友紛紛留言笑稱「廣電總局真的很嚴格」、「不要口出惡言、不要diss，只有滿滿的愛和說唱！」、「改成中國數來寶好了」。