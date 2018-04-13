泰誇張！潑水節防性騷擾 竟要女性「穿著得體」太露要罰

泰國潑水節慶祝活動今日起一連舉行3天，但當局在宣導防止性騷擾時，竟指出女性應「穿著得體」，甚至規定穿著太過暴露也要罰款，引發外界強烈質疑。（歐新社）

2018-04-13 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕泰國潑水節慶祝活動自今天起一連舉行3天，但當局在宣導防止性騷擾時，竟指出女性應「穿著得體」，引發外界強烈質疑，不該把性騷擾歸罪在女性身上，男性也不該用女性的穿著為由，來推卸性騷擾的責任。

潑水節（宋干節）是泰國的傳統新年，除了當地民眾會用純淨清水互相潑灑，以祈求洗去前一年的厄運，展開純淨新的一年，這項重大慶典也吸引不少外國遊客慕名參與。但根據一份2016年的調查報告指出，在1650名受訪者中，有過半數的女性都曾在潑水節遭到性騷擾，因此，泰國警方今年也特別下禁令，只要有男性對女性毛手毛腳被抓到，將面臨10年有期徒刑與最高20萬泰銖（約新台幣18.8萬元）罰款。

但與此同時，泰國當局也宣導女性應「穿著得體」，以防遭到性騷擾，甚至規定若穿著太過暴露，也將面臨最高5000泰銖（折合約新台幣4700元）的罰款，這番作法引發外界批評，質疑為何是女性該被檢討，知名的泰美混血模特兒畢曉普（Cindy Sirinya Bishop）更透過社群媒體發聲反對，並運用「別告訴我要怎麼穿衣」（#DontTellMeHowToDress）與「告訴男人要尊重」（#TellMenToRespect）等標籤，強調只要不犯法，女性有權穿著任何她們想穿的衣服，以及絕對不該將性騷擾歸罪於女性。許多泰國網友也紛紛呼應畢曉普，甚至分享過往曾被性騷擾的經驗。