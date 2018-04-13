中國連自家社交媒體也不放過！ CEO被迫出面謝罪

北京字節跳動科技有限公司（Bytedance）的「內涵段子」社交平台，慘遭中國當局盯上後不得不關閉，CEO張一鳴更出面謝罪。（彭博）

2018-04-13 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國嚴管社交媒體，連自家人也不放過！已經推出數款社群交流APP的北京字節跳動科技有限公司（Bytedance），在「內涵段子」社交平台上讓人們分享笑話、搞笑影片和GIF，慘遭中國當局盯上後不得不關閉，CEO張一鳴更出面謝罪。

據《CNN》報導，Bytedance的新聞應用程序「今日頭條」相當知名，卻在9日和其他3大新聞APP一起被中國當局下架，預計3個星期內才能重新上架。北京政府隨後在10日命令該公司關閉「內涵段子」並永久移除該平台，中國國家廣播電影電視總局也建議Bytedance從中吸取教訓。

緊接著張一鳴在11日便出來公開道歉，他表示「我們的產品走錯了路，出現了與社會主義核心價值不相稱的內容，我個人會對公司收到的懲罰負責。」張一鳴強調，公司將增加從6000至1萬名的審查人員。

報導中指出，中國的這些舉動，正顯示出他們如何嚴格管理新聞和社交媒體，使得全球性的社交媒體包括Facebook、Twitter、和Instagram都在中國受阻。