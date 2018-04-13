世界大戰一旦爆發 BBC分析去這些國家最安全

2018-04-13 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普譴責敘利亞化武攻擊，揚言對敘利亞發動導彈攻擊，一旦戰爭爆發，意味著美俄兩核武大國兵戎相見，恐引發「末日戰爭」。對此，外媒討論分析，當世界大戰來臨時，世界上哪些國家最為安全。

英國《每日快報》（Daily Express）日前引用總部設在澳洲雪梨的智庫「經濟和平研究所」所公布的「全球和平指數」，排列出在亂世中相對安全的地區或國家，其排名如下：冰島（Iceland）、芬蘭（Finland）、斯洛維尼亞（Slovenia）、瑞士（Switzerland）、紐西蘭（New Zealand）與新加坡（Singapore）。

英國廣播公司（BBC）按《每日快報》公布的名次順序加以分析，指冰島不與任何其他國家接壤，利於防守，其國民擁槍率很高，但購買管制非常嚴格，因此犯罪率很低，被排在安全國家榜首。

但冰島從二戰結束後便加入北約軍事同盟，冷戰時期陸續設有美軍及北約的軍事基地，被視為監視俄羅斯北部港口艦船、潛艇出入的重鎮，對北約有重要戰略意義，若美俄爆發大戰，冰島將很有可能受到攻擊。

其次是被視為世界最幸福國家的芬蘭，享有治安良好，腐敗程度最低，警察受信任度最高等美名，被認為是最穩定的國家之一。但BBC也指出，芬蘭雖為中立國，但有如其餘前蘇聯國家一樣，一直無法擺脫對俄羅斯的恐懼。

文章續稱，斯洛維尼亞在一、二次世界大戰中均為中立國，其充沛的熱電及太陽能使其被列為世界最安全的國家之一，但由於其國土與歐洲多國接壤，若發動大規模陸地入侵，勢必無法倖免於難。至於另一個中立國瑞士，同樣有著與多國接壤的缺點，無法避免被從陸地入侵的可能。

文末評論位於南半球邊陲的紐西蘭，被認為其煤炭與石油產量可達成自給自足，地理位置又遠離歐亞大陸，過往並無重大戰史，被視為最安全的國家之一，而新加坡為公民提供最有效的護照，在城市治理方面執行力十足，能有效減少犯罪及暴力攻擊，同樣也被列入亂世宜居國家的名單。