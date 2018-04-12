臉書存了什麼個資？ 紐時記者親查：潘朵拉的盒子

2018-04-12 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕臉書個資外洩風波鬧得沸沸揚揚，究竟臉書存了哪些用戶數據，《紐約時報》記者下載了自己的檔案打開後，他形容猶如打開了潘朵拉的盒子。

臉書用戶可在自己帳戶首頁右上方的選項「設定」中，從「一般帳號設定」下方，點選「下載一份」，即可看到臉書收存你的所有資料。《紐時》記者在撰文中指出，自己多半在臉書「潛水」，上傳的個資很少、也鮮少發布貼文或點擊廣告，推測從臉書下載的檔案裡應該不會有太多資訊，沒像到臉書留存的數據比他想像中的更多。

臉書執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）日前在國會作證時說，臉書有個工具，可讓用戶看到或移除自己放上臉書的所有資料。但記者說，這是誇大不實的，因為像生日就無法刪除，另外像是你跟哪些人取消朋友關係，這種令人討厭的資料也刪不掉。

臉書發言人高泰爾（Beth Gautier）說，當用戶刪除某些東西時，他們只是讓人在臉書上看不見那項資訊，而不是真正完全移除；如果是刪除整個帳號，可能需90天，才能把臉書伺服器上該帳號的所有備份檔案刪掉。

記者指出，臉書存有他完整的電話簿，包括他家門鈴對講機的號碼，經檢查發現，這是他在設定Messenger時，上傳了他的通訊錄，當時是為了方便跟同樣也使用Messenger的朋友聯絡，結果臉書把整個通訊錄全部留存起來，「這令人不安」。

此外，臉書還保留了記者登入、登出，以及他幾乎不記得有過的短暫停用等相關資訊，包括他使用哪一種載具或瀏覽器打開臉書，或是在哪裡使用過臉書，例如他2年前在醫院或去年在東京的紀錄。

記者表示，最讓他的困擾的是「刪除」數據，臉書有個「取消朋友關係」的紀錄，裡頭有他「Unfriend」的112人檔案，「為什麼臉書要記住我從生活中切斷關係的人？」臉書的回答讓記者不滿，該公司說，這是幫助用戶回憶當年。

記者還說，檔案中有他個資的廣告商數量龐大，他一點開檔案發現，裡面紀錄他過去曾點擊過十幾條廣告，但在「有你聯絡資訊的公司行號」欄中，卻出現了約500家公司，大部分都很陌生，他都沒和這些廣告商有過互動。

臉書說，有些你不熟悉的公司也在列，是因為他們可能從別處取得你的資料，當他們想鎖定某些人在臉書投放廣告時，會把那些資料上傳臉書一個名叫Custom Audiences的工具，這就讓那些公司在臉書找到了你。