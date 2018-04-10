112歲日人野中正造 獲金氏紀錄認證「在世最長壽男性」

北海道1名高齡112歲的年長男性野中正造，今（10）日獲得金氏世界紀錄認證成為「目前在世的全球最長壽男性」。（美聯社）

2018-04-10 16:50

〔即時新聞／綜合報導〕北海道1名高齡112歲的年長男性野中正造，今（10）日獲得金氏世界紀錄認證成為「目前在世的全球最長壽男性」，金氏世界紀錄公司指出，這個頭銜在此前，為1位以113歲高齡逝世的色列男性年長者所擁有。

根據《共同社》報導，今年112歲的野中正造現居北海道足寄町，出生於1905年（明治38年，民國前6年）的7月25日，他在當地的雌阿寒岳開設「野中溫泉」旅館，並擔任老闆已約1世紀，與妻育有2男3女，但妻子於1992年（平成4年，民國81年）離開人間。

野中正造現在與長子的媳婦、孫子們一同共享天倫之樂，日常的休閒活動是觀賞日本國內職業棒球賽、古裝戲劇類節目，或是閱讀傳統報紙、泡溫泉等，其孫女野中祐子說，高齡的阿公甚至還是相當熱愛甜食，特別是蛋糕類的點心。

今年112歲的野中正造現今居住在北海道足寄町，出生於1905年（明治38年，民國前6年）的7月25日。（美聯社）