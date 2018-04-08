澳洲男從火車頂跳水衝浪 險撞橋墩掀熱議

1名男子正在表演「火車衝浪」，驚險畫面曝光後，引起網路熱議。（圖擷自Brown Cardigan臉書）

2018-04-08 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕「火車衝浪」？今（8）日澳洲社群瘋傳1則男子從火車車頂上跳水的影片，火車行經弗里曼特爾鐵路大橋（Fremantle Railway Bridge），他從車頂一躍而下，落入水面時差點撞上橋墩。驚險的畫面曝光後，引起網友熱議這名「不要命」男子的行為。

據《伯斯快報（perthnow）》報導，這名男子疑似昨（7）日早上10點30分許，從北弗里曼特爾車站（North Fremantle）爬上火車車頂。影片中可以見到，他光著上身，半蹲在車頂尾端，一路他試圖保持平衡，直到靠近弗里曼特爾鐵路大橋時，他先向鏡頭揮揮手，最後一躍而下落入水面。

男子跳入水面，驚險撞到橋墩的畫面，引起網路瘋傳，網友熱烈討論，「如果他撞上那個，真的會GG了」、「難道他在模仿神風特攻隊」、「弗里跳水代表！！」、「他到底有沒有受傷？」。

澳洲警方目前不清楚是誰拍攝畫面，但已經與鐵路局合作，調閱監視器畫面。該名男子將可能被罰鍰12000美元（約新台幣35萬元），以及非法入侵的罪名，判處12個月監禁。據悉，這不是當地首次出現這種行為，去年1名男子也表演這種「火車衝浪」，他被罰鍰1000美元（約新台幣2萬9千元）。

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