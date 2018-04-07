南韓總統多數不得善終 外媒分析背後原因

2018-04-07 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統朴槿惠涉嫌貪腐案，遭一審重判有期徒刑24年，外媒統計，南韓歷年11位總統有1位遇刺身亡，1位自殺，3位被迫下台，2位被判刑，2位近親被判刑，1位現仍羈押中，1位（朴槿惠）一審遭重判，鮮少有人得以全身而退，專家分析，此現象背後原因與南韓政治制度架構及政治環境脫不了關係。

《BBC》引述南韓首爾大學政治外交系教授康元澤的說法，指上述情形與南韓政治環境有極大關聯，他說，南韓總統權力高度集中，同時缺乏制衡，導致總統在位時大權在握，甚至可稱得上「為所欲為」。

康元澤進一步指出，根據南韓法律，總統被賦予很大程度的人事任命權，「身為最重要的領袖，所有人都須為總統盡心盡力」康元澤說，「但也因此容易導致濫權及腐敗的後果」，「有時雖非總統的本意，但其親屬及親近的掌權人士也會出現貪腐等情況」。

南韓憲法過去規定，總統任期5年且不得連任，因此往往無法擺脫「跛腳鴨（lame duck）」的命運，康元澤認為，總統在任期前、中期的聲勢如日中天，檢方即使掌握證據也要看總統臉色行事，需待其步入執政後期，政治影響力式微時，才會開始調查。

根據英國《BBC》統計，歷任南韓總統的政治結局如下：第1至3任總統李承晚被迫辭職，流亡美國；第4任總統尹潽善遭軍事政變被迫下台；第5至9任總統朴正熙最終遇刺身亡；第10任總統崔圭夏遭軍事政變被迫辭職；第11、12任總統全斗煥卸任後被判無期徒刑，後被特赦；第13任總統盧泰愚卸任後被判17年有期徒刑，後被特赦；第14任金泳三任期內遭檢方調查，其子在其任內尾聲因收賄遭判刑；第15任總統金大中3個兒子遭判刑；第16任總統盧武鉉涉貪腐自殺身亡；第17任總統李明博現羈押中；第18任總統朴槿惠一審被判有期徒刑24年。