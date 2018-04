白宮國家安全顧問波頓。(歐新社資料照)

2018-04-06 07:44

〔即時新聞/綜合報導〕英國媒體《經濟學人》撰文「台灣再度成為中美之間的引爆點」(Taiwan is again becoming a flashpoint between China and America),內文指出,外傳新白宮顧問波頓(John Bolton)可能於今年6月來台,參加美國在台協會台北辦事處新大樓落成典禮。

《經濟學人》在文章中,描述了台、美、中關係,指出美國的一中政策加深了台灣在外交上的孤立,但過去30年台灣民主的蓬勃發展,讓許多美國國會議員長期以來希望能與台灣有更友好的關係,台灣旅行法因此出現。該法幾乎直言不諱地稱台灣為主權國家,其中有法條寫「美國內閣官員以及高層拜訪一個國家,是美國與該國家的聯繫既廣且深的指標」。

報導中提到,今年美方陸續有友台官員上任,並指出,今年夏天美國在台協會台北辦事處新大樓舉辦落成典禮,外傳將有美方內閣官員出席,新國安顧問波頓若出席將會讓中國相當警戒,也可能被解讀為川普藉此對中國貿易施壓。