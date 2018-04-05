洗腦教育再出招？「香港盃」片面引用《基本法》惹議

2018-04-05 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕「香港盃外交知識競賽」已舉辦12屆，由中國外交部駐港公署、香港教育局、香港明天更好基金共同主辦，每年邀請香港中小學生報名參加，今年更吸引逾2萬2千名學生報名，創下歷年新高。然而日前有媒體指出，大會向香港學生提供的培訓參考材料中，對《香港基本法》的介紹片面強調中共立場，省略了許多保障特區自治權的條文，引發質疑。

「香港盃」培訓參考材料的內容來自駐港公署外交官的講座簡報，香港《蘋果日報》報導指出，簡報中列出了數條《香港基本法》，然而對條文的取捨卻引發「重一國輕兩制」的爭議，例如《香港基本法》第22條，「中央各部門……如需在香港特別行政區設立機構，須徵得香港特別行政區政府同意並經中央人民政府批准」，內容卻未提及同一條文中規定中央各部門不得干預特區自行管理事務，以及中央各部門香港設立的一切機構及其人員均須遵守特區法律的條文。類似的情形也出現在其他條文的引用中，似乎有省略香港特區自治權而側重中央權力的用意。

據《看中國新聞網》報導，對「香港盃」此作法，民主黨立法會議員許智峯提出批評，他認為近年港府所進行的「洗腦教育」方式有所改變，從過去的「國民教育」名義轉變成由「基本法教育」逐步滲透。

香港教育局發言人則回應，教材製作過程中有法律專家提供意見，且學生是在教師的指導下準備比賽，反駁了「個別人士」對教材呈現片面見解的批評。