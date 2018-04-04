驚悚！新婚10天韓男為拿保險金 注射尼古丁溶液殺嫩妻

2018-04-04 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕日本大阪早前發生一起恐怖兇殺案，一名南韓籍22歲禹姓（Woo，音譯）男子涉嫌將尼古丁溶液注射進才剛新婚10天的妻子體內，導致妻子死亡。起初日本警方以為這是「自殺」案，直到禹男返南韓後申報旅遊保險金，被保險公司發現疑點而報警，才讓毒殺新婚妻子的驚悚案件東窗事發。但禹男否認涉案。

綜合媒體報導，去年4月禹男偕同19歲妻子赴大阪度蜜月期間，他報案指稱妻子在浴室內注射尼古丁溶液不幸身亡。日本警方其後提供韓國警方一份驗屍報告，表示女死者血液內的尼古丁含量濃度高達每公升3.159毫克，死因為成癮性藥物注射過量，且現場沒有打鬥痕跡，研判為自殺。

但當禹男回國後向保險公司申報旅遊險，保險公司發現，在他們出國度蜜月前，男方曾購買高額旅遊險，只要配偶身故，另一方就能會得1.5億韓圜（約新台幣413萬元），懷疑事有蹊翹決定報警處理。

警方接獲通報後，在男子住所查獲「殺人日記」，上頭還寫著「只要再把她帶在身邊2個月就好了」，「要在老鼠身上先試試看怎麼打」等等，且疑犯手機也被查到多起搜尋「尼古丁殺人」的紀錄。

更駭人的是，警方查獲禹男曾於2016年帶前女友到大阪旅遊，期間以類似手法餵對方喝下混有尼古丁成分的飲品，但女方並未喝下。警方合理懷疑他為錢殺妻，上個月28日已將他拘捕。