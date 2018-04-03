正港台灣人！在美14年突接兵單 他選擇返台盡義務

擁有美國國籍、32歲台灣男子黃狄恩，日前突然接到兵單，但因工作剛獲升遷，也有穩定交往的女友，讓他一度考慮當逃兵。不過，最後他選擇辭職、返台盡義務。他的故事還登上美國國際公共廣播電台網站。（圖翻攝自PRI官網）

2018-04-03 10:36

故事登上美國際公共廣播電台（PRI）官網

〔即時新聞／綜合報導〕真男人！一名擁有美國國籍、32歲台灣男子黃狄恩（Dean Huang，音譯），日前突然接到兵單，但因有理想工作、剛獲升遷提拔，也有穩定交往的女友，讓他一度考慮當逃兵。不過，最後他選擇辭職、返台盡義務，這段故事還登上美國國際公共廣播電台（PRI）官網！

文中提到，黃狄恩18歲前往美國讀書定居14年，並在西雅圖一間實驗室從事結核病疫苗研究，還有一段穩定的戀情。未料，他卻突然接到台灣的兵單，讓他惶惑不安。因若他選擇回台，勢必得放棄工作、與女友展開遠距離戀愛。女友得知後，則錯愕反問「你說什麼？台灣的軍隊？」

黃狄恩曾想盡辦法找相關資料、與親朋好友討論，試圖尋求建議，但考慮到父母、家人都在台灣，未來回去探親時，可能會因未盡國民義務被抓，幾經思量後決定提出辭呈、將公寓出租，並於去年初返台入伍，但軍中生活包括完全服從紀律、種種命令，讓他難以適應，「他們要求你在30秒內刷好牙，你就得照做，要你吃就吃、要你停就不能嚼，必須丟掉」。

文中表示，黃狄恩坦言，即便曉得諸多作為，是為訓練軍人做到嚴格服從，仍感到非常沮喪，忍不住想「我到底在幹嗎？為何放棄工作待在這裡做這種事？」完成新兵訓練後，分發至替代役的黃狄恩，因英語流利被派去協助籌備台北世大運，爾後在北市府直至役期結束。黃狄恩認為，這段期間與同事相處融洽，工作內容兼具挑戰性，讓他很有成就感。

報導引述，黃狄恩說，經過這一年多的時間，讓他發覺自己的決定是對的，「服兵役把我逼出舒適圈，得以重新開始」。黃狄恩返美後計畫與女友搬到紐約居住、找新工作。不過，他也直言，即便繼續在美國生活，但「同時也想當名台灣人」。