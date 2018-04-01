身分曝光！啟動特斯拉自動駕駛 台裔蘋果工程師慘死

美國上月23日發生1起特斯拉自動駕駛汽車的交通意外，死亡車主為38歲的台裔男性工程師黃偉。（路透）

2018-04-01 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕上月23日一輛特斯拉（Tesla）的「Tesla Model X」電動車失控撞上分隔島，當地警方證實，駕駛為38歲的台裔男工程師黃偉（Huang Wei，音譯）。

綜合外媒報導，38歲的黃偉住在加州聖馬刁郡（San Mateo County），為一名蘋果的工程師。他的兄弟指出，車禍當日黃偉開著這輛電動車，前往蘋果上班的路上，他質疑這輛車子早就有問題，宣稱黃偉在購入車後，曾多次向特斯拉銷售商反映「開啟半自動駕駛功能後，車子的方向盤會卡住」，懷疑是車子系統有瑕疵，才會釀成這起死亡車禍。

黃偉的同事表示，他是名公認的好爸爸，平常和同事也相處得很融洽，透露他是在去年進入蘋果任職後，才買了這輛有半自動駕駛功能的特斯拉電動車，如今卻釀成天人永隔的交通意外，讓許多同事都相當悲痛。

上月23日黃偉在加州山景城（Mountain View）101公路上，啟動「Tesla Model X」半自動駕駛功能後，失控撞上高架橋上的分隔島後起火燃燒，接著又被一輛馬自達汽車和奧迪轎車從後方撞擊，導致黃偉傷重不治。

對此，特斯拉則在網站上聲明，「根據行車器記錄顯示，發生車禍前，系統曾提醒黃偉需重新操控車輛，但他在事發前6秒，都沒有把手放到方向盤上」，另也強調，「Tesla Model X」先前並未發生過如此嚴重的車禍。