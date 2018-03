嘲諷槍擊案倖存學生 知名女主播道歉被回噁心

2018-03-31 18:57

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛州上月發生校園槍擊案,造成17死多人傷慘劇,卻有新聞女主播用玩笑的方式批評倖存的學生,引發大批網友憤怒砲轟,也有許多大企業撤銷廣告,這名主播見狀趕緊道歉,不過,挨批的學生則是質疑,主播連道歉都不忘推廣自家節目,「真的是很噁心」!

綜合媒體報導,今年2月發生的佛州校園槍擊案,造成17人死亡,震驚世界各地,從槍擊案倖存的學生霍格(David Hogg)與其他倖存者要求政府採取更嚴格的槍枝管制,但福斯新聞頻道(Fox News)的知名女主播英格翰(Laura Ingraham)日前卻在推特上公開嘲笑霍格,指霍格因為被4間大學拒絕申請而在「哀哀叫」,引發外界砲轟。

霍格知悉後也在推特發文,列出一份英格翰的廣告商名單,並呼籲網友向這些廣告商投訴,在影響不斷擴大後,包含雀巢(Nestle)、嬌生、旅遊網站Expedia和TripAdvisor等都揚言要將廣告撤除。

英格翰隨即再度發文致歉,不過,霍格並未領情,並質疑英格翰是在許多廣告商說要抽廣告後才道歉,而且英格翰在所謂的「道歉」後還繼續宣傳自己的節目,令他感到「真的是很噁心」。

David Hogg Rejected By Four Colleges To Which He Applied and whines about it. (Dinged by UCLA with a 4.1 GPA...totally predictable given acceptance rates.) https://t.co/wflA4hWHXY

... immediately after that horrific shooting and even noted how "poised" he was given the tragedy. As always, he’s welcome to return to the show anytime for a productive discussion. WATCH: https://t.co/5wcd00wWpd (2/2)