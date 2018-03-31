嘲諷槍擊案倖存學生 知名女主播道歉被回噁心

美國佛州上月發生校園槍擊案，知名女主播英格翰（左）日前卻在推特上公開嘲笑倖存的學生霍格（右），引發外界抨擊。（路透）

2018-03-31 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州上月發生校園槍擊案，造成17死多人傷慘劇，卻有新聞女主播用玩笑的方式批評倖存的學生，引發大批網友憤怒砲轟，也有許多大企業撤銷廣告，這名主播見狀趕緊道歉，不過，挨批的學生則是質疑，主播連道歉都不忘推廣自家節目，「真的是很噁心」！

綜合媒體報導，今年2月發生的佛州校園槍擊案，造成17人死亡，震驚世界各地，從槍擊案倖存的學生霍格（David Hogg）與其他倖存者要求政府採取更嚴格的槍枝管制，但福斯新聞頻道（Fox News）的知名女主播英格翰（Laura Ingraham）日前卻在推特上公開嘲笑霍格，指霍格因為被4間大學拒絕申請而在「哀哀叫」，引發外界砲轟。

霍格知悉後也在推特發文，列出一份英格翰的廣告商名單，並呼籲網友向這些廣告商投訴，在影響不斷擴大後，包含雀巢（Nestle）、嬌生、旅遊網站Expedia和TripAdvisor等都揚言要將廣告撤除。

英格翰隨即再度發文致歉，不過，霍格並未領情，並質疑英格翰是在許多廣告商說要抽廣告後才道歉，而且英格翰在所謂的「道歉」後還繼續宣傳自己的節目，令他感到「真的是很噁心」。

David Hogg Rejected By Four Colleges To Which He Applied and whines about it. （Dinged by UCLA with a 4.1 GPA...totally predictable given acceptance rates.） https://t.co/wflA4hWHXY — Laura Ingraham （@IngrahamAngle） March 28, 2018