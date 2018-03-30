不敵低價競爭 美將關閉3間核電廠

不敵天然氣低價競爭，美國第一能源公司28日宣布，將在未來3年關閉3間核電廠。（路透社）

2018-03-30 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕近年因天然氣價格便宜，該產業的繁榮以及再生能源比例日益增加，擠壓到美國核能反應爐的供電。美國第一能源公司（FirstEnergy）28日宣布，將在未來3年關閉俄亥俄州和賓州的3間核電廠，該公司也表示，關閉核能廠可能威脅美國東岸電網的穩定供電。

綜合外媒報導，第一能源公司28日宣布關廠消息，隔日便為公司的核能和燃煤發電向美國能源部申請更多補助。部份核能支持者認為，美國需要這些核能廠維持不同的能源來源，並表示，雖然天然氣現在便宜，但未來卻未必如此。其中，紐約州和伊利諾州皆提供數十億美元的納稅金緊急救助金，阻止無利可圖的核能廠過早關閉。而第一能源公司表示，將與俄亥俄州和賓州求助維持發電廠運作。但兩州議員皆不願提供財務救援，核電廠恐難逃關閉的命運。

第一能源公司計畫在2020年關閉俄亥俄州托雷多的「戴維斯貝斯核電廠」，隔年關閉克里夫蘭的「派瑞核電廠」和賓州的「海狸谷核電廠」。第一能源子公司FirstEnergy Solutions董事摩爾（Don Moul）表示，雖然核電廠已採取積極措施降低成本，但面臨的市場挑戰仍超出掌控範圍。