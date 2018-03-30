美研究：外食體內塑化劑濃度 比在家吃飯高35％

研究發現，任何來自家庭外的食物都會增加人體內塑化劑的含量，尤以吃下三明治、漢堡的人，體內塑化劑濃度都較高。（美聯社）

2018-03-30 00:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州大學舊金山分校（UCSF）1項最新研究指出，外食族體內塑化劑平均濃度，比在家用餐的人們還要高出35%，但所有從外面買回來的食物，都有可能含有塑化劑，此與食品加工、製造供應鏈有關。

根據《每日郵報》報導，研究人員針對1萬253位實驗參與者進行用餐訪談，並化驗他們尿液中鄰苯二甲酸酯的濃度，發現在24小時內在外用餐的人數就佔60%，當中青少年外食族體內塑化劑濃度，比在家用餐的對照組濃度還要高出55%。

研究發現，任何來自家庭外的食物都會增加人體內塑化劑的含量，尤以吃下三明治、漢堡的人，體內塑化劑濃度都較高，茱莉亞（Julia Varhavsky）博士對此指出，想解決塑化劑污染食品沒那麼簡單，它在食品供應鏈有很多能夠污染食物的機會。

茱莉亞提到，塑化劑也可藉由各種食品包裝滲入人類皮膚，孕婦、兒童最易受到塑化劑影響產生不良反應，它容易影響男性生殖器官發育或造成不孕症，避免外出用餐能減少塑化劑的攝入量，但找出污染上游並解決問題，才是消除消費者負擔的辦法。