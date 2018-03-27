為愛運毒 這群中國女孩海外排隊等死刑

2018-03-27 19:19

〔即時新聞／綜合報導〕最近中國有1批女孩，被中國媒體稱為「在海外排隊等待死刑的女孩」，他們替外籍男子運毒，在毒品法規極為嚴厲的中國與東南亞國家，這些女孩們的行為，相當於排隊等待被判死刑。

綜合媒體報導，中國有許多在國外的女孩，竟然自願幫毒販運毒，他們多半是為了理想中與外國人的戀情，自願為了愛情而冒著被判死刑的風險運毒，他們大部分在幫忙運毒的過程中，只是隱約察覺有可能觸法，卻不知道自己做的其實是足以判處死刑的運毒。

毒販們利用這些中國女孩們想嫁給外籍人士的「外國夢」，先假意與女孩們談戀愛，再以託對方幫忙帶東西出國、行李超重等藉口讓女孩運毒，甚至承諾女孩，只要幫忙運毒就可以結婚，女孩們儘管知道自己運送的是毒品，卻也心甘情願。而且這些女孩竟不全是大眾想像，教育程度不高的女孩，其中也不乏英文說得流利，在海外留學過的女孩。

1位受害者曹女士表示，他當初因為與丈夫吵架，到廣州投奔姐姐，因緣際會認識了1名中文流利的非裔人士「麥可」，開始了交往的關係。在1次出國遊玩要回國時，「麥可」竟說因為他的行李超重，拜託曹女士幫忙帶1個箱子回國，曹女士過海關時被查驗出是毒品，才驚覺受騙。另1名受害者何小姐結交了1位自稱是服裝代理商的非裔男友，每次何小姐出國，男友都會要求他幫忙帶一些「服裝樣本」回去，殊不知，這些「樣本」其實全都是毒品。

這些非裔毒販為了避開被抓到的風險，而利用女孩們的感情要求他們幫忙，這些答應幫忙的女孩們大多對法律知識不了解，才會為了愛情，幾乎賠上性命，因而有了「在海外排隊等待死刑的女孩」一說。

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