百年來4大貿易戰 高關稅總是帶來大蕭條

2018-03-27 18:51

〔即時新聞／綜合報導〕近期炒得沸沸揚揚的國際大事，絕對為美國總統川普的貿易戰。其結果是美國得到最終勝利?還是搞到兩敗俱傷，全軍覆沒？現在仍無法得知。回顧過去100年，總共有4個貿易戰開打，戰況極為慘烈。這些歷史事件也透露一件事，打貿易戰從來都沒有真正的贏家。

●斯姆特霍利：美百年最高關稅

據《時代周報》報導，1929年胡佛（Herbert Hoover）就任美國總統，同年經濟出現蕭條。隔年，胡佛簽署了臭名昭著的貿易保護主義法案—斯姆特霍利關稅法案（Smoot-Hawley Tariff Act），對超過2萬種進口商品徵收高額關稅，其中最高關稅比率高達60%，為美國百年來最高稅率。美國宣佈提高關稅之後，交易夥伴們也採取了報復性關稅措施。這場世界貿易大戰，導致1929-1934年間，全球貿易規模萎縮了大約66%。美國本身也遭遇重創，GDP跌幅一度達30%，失業率達到20%以上。歷史學家和經濟學家皆認為，《斯姆特霍利法案》加深了美國大蕭條的程度。

●美歐的雞肉貿易戰

1962年，當時的歐洲共同體瞄準美國農業中的冷凍雞肉產品，施加關稅壁壘。美國國會通過了《1962年貿易擴展法》直接授權總統對貿易保護做法進行還擊，當時任美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）對歐洲進口的一系列商品，增收關稅以示報復。最終這場貿易戰以美國妥協收尾。僅管表面上歐洲贏了，但其實不然，歐洲的消費者自此吃不到便宜的雞肉；而美國輸得更大，在美國對歐洲汽車徵收高關稅的時候，美國的汽車因遭來自外界車企的競爭，而喪失現代化轉型的機會，經歷了數十年的下坡路。

●廣場協議

第二次世界大戰後，日本高速發展，日本迅猛增長令美國國內一些行業感到不安。自1974年開始，日美在鋼鐵領域開始爭端不斷，最為激烈的貿易摩擦發生在汽車業，美國限制日本汽車出口規模，還要求日本完全開放本國的汽車市場。在1985年，為了減少美國對日本的貿易逆差，美國還要求日本簽訂《廣場協議》同意日元兌美元升值。《廣場協議》讓日本陷入了長達10餘年的經濟停滯。

●世紀初鋼鐵貿易戰

進入21世紀初，全球鋼鐵產能過剩。當時的美國小布希（George Walker Bush）決定自2002年起對中國、法國、韓國等28個國家和地區提出鋼鐵產品反傾銷起訴，並在該年啟動《201條款》，其中對14種鋼鐵產品實行進口限額，並對大部分進口鋼材徵收8-30%的進口關稅。歐盟委員會決定對來自一些國家的鋼管實行反傾銷措施，徵收最高達 53.1%的附加進口關稅。最終2003年在WTO的介入引導市場預期貿易形勢改善。同年，小布希政府宣佈取消上述保護性關稅，此輪貿易戰才畫上句號。