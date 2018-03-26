逃到另一個地獄！羅興亞大量難童被販賣從事性交易

羅興雅族少女從緬甸逃往孟加拉，但殘酷無情的生活將她們推入另一個地獄。（路透）

2018-03-26 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸政府血洗羅興雅族（Rohingya），因此大量羅興亞人逃至鄰國孟加拉難民營尋求庇護，而他們並沒有因為逃離重生，只是墜入另一個深淵地獄，大量羅興亞少女被誘騙、販賣從事性交易，如果不配合還會被虐打，難民少女成了許多外國嫖客尋歡的來源。

據《英國廣播公司》（BBC）報導，BBC團隊與打擊剝削兒童的非營利組織「基金會守衛」（Foundation Sentinel），一同前往孟加拉調查人口販賣的交易網，難民營的混亂成為人口販子絕佳的好機會，眾多13至17歲的女孩被拐賣從事性交易，有些人屬於受騙上當，但有些少女為了求一餐溫飽，不得不出賣自己年幼的軀體。

14歲的安瓦拉（Anwara）在父母遇難後，獨自前往孟加拉尋求幫助。她說：「一群搭著卡車的女人問我要不要跟他們走。」接受幫助後，這些人承諾她會安全地得到新生活，但她被綑綁在車上，最後被帶到孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar），最後在兩個男人亮刀威脅下被強暴得逞。

同樣為14歲的瑪蘇達（Masuda）則回憶，當地一名待了很久的羅興亞女人「給了她一份工作」，她的家人失蹤、身上沒錢，沒有退路只能接受。

BBC調查團隊佯裝成剛到孟加拉、尋求性服務的外地嫖客，在當地旅館、海灘小屋獲得皮條客的聯絡方式後，便詢問對方有沒有提供年輕女孩，並指定要羅興亞人，沒想到對方回覆：「我們有很多，但你為什麼要羅興亞人？她們是最髒的。」

的確，在科克斯巴扎爾縣，這些可憐的女孩是最低端的，價錢也最便宜，讓人驚訝的是，數量之龐大難以想像。

此外，這些被迫從事性交易的少女平日與皮條客同住，還要負責掃地跟煮飯，但皮條客說，上門來買春的男生很容易就對她們失去興趣，年輕女孩也很容易小題大作，因此沒多久便會捨棄她們。BBC團隊完成錄音、監視後，將證據轉交給警方，最後警方將馬伕與人口販子一網打盡，但獲救的2位女孩中，一位不願進收容所。

羅興亞少女被人口販賣組織賣往孟加拉吉大港市（Chittagong）、達卡（Dhaka），尼泊爾的加德滿都（Kathmandu）及印度的加爾各答（Kolkata）。在加爾各答蓬勃的性產業，她們獲得印度身分證，失去原先的身分。

達卡警方表示，人口販子透過臉書開放跟私密社團轉運女孩從事性交易。警方提供一個戀童癖們在暗網的加密平台，人們在這裡分享與兒童發生性關係的經驗，其中一人發佈多篇「如何得到羅興亞兒童」的文章，並教學如何不被發現。